Eccellenza, l’Imperia supera il Pietra Ligure

Imperia. Formazione largamente rimaneggiata per l’Imperia che deve fare a meno di Costantini e Castagna oltre allo squalificato Martelli. In un primo tempo avaro di occasioni degne di nota da segnalare al 18′ Zunino che prova il tiro dalla fascia destra ma che Trucco riesce ad allontanare senza pericoli.

Al 23′ spinge ancora Zunino per la formazione ospite che cerca il gol con un tiro sul primo palo ma la conclusione esce di poco a lato. Risponde subito l’Imperia con una grandissima azione terminata con un passaggio rasoterra dalla fascia sinistra di Faedo verso il centro dell’area di rigore, velo di Moscatelli per Mella che arriva in corsa e colpisce al volo il pallone che indirizza al centro della porta, incolpevole Alberico in uscita sul primo palo. Al 34′ occasione per il Pietra Ligure con il suo capitano Baracco che prova su calcio di punizione dal limite ma il suo tiro finisce di pochissimo alto sopra l’incrocio.

Secondo tempo

Al 47′ occasione per Gaggero che approfitta di un errore difensivo nerazzurro per colpire il pallone a tu per tu con Trucco che però si salva in uscita bassa e con i piedi devia in calcio d’angolo. Al 57′ prova ancora Zunino che da fuori area di rigore prova la conclusione da fuori area ma il suo tiro vola alto sopra la traversa. Al 59′ occasione per l’Imperia con Di Lauro che svetta più in alto di tutti su cross di Costantini ma il colpo di testa del centrale nerazzurro non è ben calibrato finendo di poco a lato. Al 66′ uscita determinante di Trucco che va a contrastare il tiro ravvicinato di Gaggero involatosi a tu per tu contro l’estremo difensore imperiese.

Al 76′ vicinissimo al gol Costantini che su calcio di punizione dalla fascia sinistra prova un tiro cross che nessuno tocca ma la traiettoria finisce fuori per pochissimo. Al 81′ prova Laera con un colpo di testa su cross di Costantini ma la conclusione è troppo alta. Al 90+1 ancora un occasione per l’Imperia sui piedi di Giglio che cerca di sorprendere Alberico con un tiro da fuori area di rigore indirizzato sul primo palo, questa volta è bravo l’estremo difensore del Pietra Ligure che devia in calcio d’angolo.

Imperia 1 (24′ Mella) Pietra Ligure 0

Formazioni:

Imperia

1 Trucco 2 Fazio 3 Ambrosini 4 Giglio 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Tahiri (54′ Costantini) 9 Moscatelli (46′ Risso) 10 Cavallone 11 Mella (73′ Castagna)

A disp: 12 Meda 13 Pelliccione 14 Zanchi 15 Pellegrino 16 Correale 17 Roda 18 Risso 19 Castagna 20 Costantini

Pietra Ligure

1 Alberico 2 Ciceri 3 Gaglioti 4 Baracco 5 Bottino 6 Corciulo (77′ Battuello) 7 Bonavia 8 Badoino 9 Gaggero 10 Zunino 11 Auteri

A disp: 12 Oatrone 13 Decia 14 Angirillo 15 Micci 16 Rimassa 17 Rovere 18 Ballone 19 Battuello 20 Gentile

Ammoniti:

Imperia – 28′ Fazio, 37′ Giglio, 38′ Fazio, 83′ Laera

Pietra Ligure – 70′ Gaglioti

Espulsi:

Imperia – Fazio 38′ (doppia ammonizione)