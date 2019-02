Eccellenza, il Ventimiglia Calcio va in trasferta in casa dell’Angelo Baiardo

Ventimiglia. Con la trasferta in casa dell’Angelo Baiardo, prosegue la serie di match molto difficili per la prima squadra del Ventimiglia Calcio. I genovesi sono ottavi in Eccellenza, cinque punti davanti ai granata. E soprattutto non perdono da tre partite (due vittorie e un pareggio) mentre il Ventimiglia è in crisi più di risultati che di gioco. A mister Soncin mancano due attaccanti importanti: Felici (squalificato) e Galiera (mal di schiena). All’andata il Ventimiglia vinse 1-0 e fu proprio Felici a realizzare la rete decisiva.

La juniores è invece chiamata a confrontarsi con l’Imperia B penultima in classifica ma la partita del giorno è un’altra: la sfida tra le prime della classe, vale a dire Pietra Ligure e Ceriale. I granata potrebbero approfittarne.

Le due squadra di allievi del Ventimiglia si confronteranno invece al Morel, in un incontro ricco di agonismo e aspettative. Ma interessante si annuncia anche la triplice sfida con l’Unione Sanremo di giovanissimi 2005, esordienti 2007 e primi calci 2011. Doppio derby con il Don Bosco per esordienti e pulcini 2008. Infine i pulcini 2009 e 2010 incontreranno Ospedaletti e Atletico Argentina.