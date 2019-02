Eccellenza, il Ventimiglia Calcio torna da Pietra Ligure con un punticino

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio torna da Pietra Ligure con un punticino che ridà un po’ di speranza a tutto l’ambiente. I granata restano al tredicesimo posto in Eccellenza, anche se due squadre di bassa classifica (Molassana e Sammargheritese) vincono e sono pronte al sorpasso.

E’ ancora presto per vedere se la cura-Gatti funziona, di sicuro i granata – andati sotto di una rete all’inizio del secondo tempo – hanno reagito riuscendo a rimettere le cose in pari dopo una ventina di minuti. Prossimo appuntamento in casa con il Genova Calcio secondo in classifica.

Il Ventimiglia ha fatto l’ennesima buona prova dal punto di vista del gioco ed ha tenuto testa per tutta prima parte della gara al Pietra Ligure. Un primo tempo equilibrato, anche se non bisogna dimenticare che ai granata mancavano tre pedine importanti: Serra, Mamone e Daddi. La svolta al 49′, quando per un errore difensivo granata l’attaccante savonese Zunino è andato in rete. Il Ventimiglia è comunque rimasto in partita e al 71′ è andato in gol con Galiera, servito alla grande da Cafournelle. Risultato finale: 1-1.

Pietra Ligure-Ventimiglia Calcio: 1-1 (Zunino al 49′) (Galiera al 71′)

Pietra Ligure: Alberico, Ciceri, Gaglioti, Baracco, Bottino, Corciulo, Rimassa, Badoino, Battuello, Zunino, Auteri. A disposizione: Patrone, Angirillo, D’Aprile, Micci, Bonavia, Rovere, Dahmani, Ballone, En Nejmy

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Musumarra, Ala, Alberti, Sammartano, A. Rea, Principato, Felici, Cafournelle, Galiera. A disposizione: Zunino, Piantoni, Trimboli, Ierace, Morscio, D. Rea, Oliveri, Fraticelli, Crudo