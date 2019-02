Eccellenza, i convocati dell’Asd Imperia

Imperia. Domenica 10 febbraio alle 15 andrà in scena il ventesimo turno del campionato Eccellenza Liguria, l’Imperia affronterà in trasferta il Vado con un solo obiettivo, tornare nel capoluogo con tre punti in più. Una sfida storica, tra le due compagini, che vede questo incontro il match clou della giornata. Sono quattro i punti che dividono le due squadre, Imperia quarta con 36 punti, Vado quinta con 32 punti.

Per questo incontro mister Buttu ha diramato le seguenti convocazioni:

Trucco, Meda, Correale, Pelliccione, Franco, Tahiri, Zanchi, Pellegrino, Ambrosini, Di Lauro, Laera, Risso, Faedo, Cavallone, Giglio, Martelli, Costantini, Castagna, Roda, Mella.