E’ Rari-show a Lodi: contro lo Sporting la squadra femminile termina 1-16

Imperia. Bellissimo esordio per la Rari Nantes Imperia che comincia il campionato di Serie B 2019 nel migliore modo possibile: a Lodi, arriva un vittorioso 1-16 in casa dello Sporting.

Le giallorosse scendono in acqua con la giusta concentrazione e, fin da subito, mettono in chiaro le cose. Il primo gol della stagione porta la firma di Lise Accordino (che poi ne firmerà ben 8!) che, con freddezza, realizza il tiro di rigore assegnato dopo due minuti di gioco. Fa seguito l’immediato 0-2 del vicecapitano, neo-maggiorenne, Sofien Mirabella: è lei il simbolo di una squadra molto giovane ma che ha voglia di crescere e mostrare buone cose. Con altre due reti di Accordino e il timbro finale di Sattin, si chiude un primo quarto a forti tinte giallorosse.

Otto minuti che spianano la strada alle Rari-Girls e il resto è pura accademia: bomber Accordino arrotonda il suo personale bottino e si iscrive al tabellino anche Anna Amoretti con una tripletta. Una giornata da incorniciare soprattutto per le giovanissime Rosta (doppietta) e Iazzetta, entrambi autrici della prima segnatura tra le grandi.

A metà del secondo tempo, Sporting Lodi ha un sussulto e con una bella rovesciata beffa capitan Sowe. All’intervallo lungo, è arrivato l’avvicendamento tra i portieri ed anche Di Mattia ha marcato presenza.

Domenica prossima, 3 marzo, alle ore 16.30 le Rari-Girls faranno l’esordio casalingo contro Canottieri Milano.

SPORTING LODI – R.N.IMPERIA 1-16

(0-5; 1-3; 0-2; 0-6)

LODI – Moroni, Briganti, Malacarne, Mantegazza cap., Colombo 1, Ienca, Monti, Acconci, Bernizzoni, Ciccia, Armellini, Gioia, Passarelli.

IMPERIA – Sowe cap., Ruma, Cappello, Platania, Amoretti 3, Mirabella 1, Rosta 2, Ferraris, Cerrina, Accordino 8, Iazzetta 1, Sattin 1, Di Mattia. All. Stieber

Note: uscite per limite di falli Briganti e Monti (L) nel terzo tempo; Sup.Num. Lodi 0/3, Imperia 4/10 + tre rigori (due realizzati e uno fallito)