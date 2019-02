E’ morto Gianni Nova: noto commerciante di Sanremo

Sanremo. E’ mancato nelle scorse ore Gianni Nova, commerciante in pensione di Sanremo.

Molto conosciuto e stimato in città, Gianni Nova è stato per decine di anni il titolare di un famoso negozio di giocattoli in via Pietro Agosti, assoluto punto di riferimento per ogni tipo di regalo da fare in qualunque occasione, in particolare agli under 14.

Di origini lombarde, molti ricordano Gianni Nova come grande appassionato sportivo, in particolare il calcio: per anni ha seguito la Sanremese (era il suocero di Roberto Biffi) ma la sua grande passione era l’Inter, e negli anni d’oro della sua attività aveva anche sponsorizzato squadre amatoriali nei tornei estivi di team che portavano il nome ‘NovaToys’ ben stampato sulle maglie da gioco. Il funerale di Gianni Nova, che lascia la moglie Luciana e la figlia Roberta, si terrà martedì mattina nella chiesa di San Siro a Sanremo.