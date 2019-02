Due vittorie e una sconfitta per il Sea Basket Sanremo

Sanremo. Sempre intenso il programma degli impegni agonistici delle squadre siglate Sea Basket Sanremo, due vittorie e una sconfitta nell’ultimo week end.

UNDER 14

Soffertissima vittoria casalinga contro il Cogoleto, la decima consecutiva. Nonostante i numerosi allunghi i ragazzi sanremesi non sono mai riusciti a chiudere definitivamente la partita, causa le numerose assenze la la fatica si è fatta sentire, consentendo ai validi avversari di giocarsela fino all’ultimo.

Sea basket Sanremo- Cogoleto 54-51

Sea Basket Sanremo :Gomri Nedra , Del Pero Leonardo 19 ,Balestra Samuele 4, Alovisi Davide, Moraglia Matteo 8, Biancheri Ilario, Lupi Matteo 23,

coach Bonino Mauro

ESORDIENTI

Altra bella prestazione dei ragazzi 2007 2008 che continuano il loro bel campionato. Vincono giocando una bella partita contro il Ventimiglia, ecco i protagonisti del Sea Basket: Moretti Tommaso, Fellegara Diego, Gervasoni Samuele, Roppa Annalisa, Goracci Leonardo, Franceschini Simone, Abamo Gemma, Ligato Matteo, Borro Cristhian, Donnabella Lorenzo, Paolini Mauro, coach Mauro Bonino

UNDER 13

Una squadra incompleta con molti elementi in infermeria nulla ha potuto contro i forti ragazzi dell’Albenga. “Sono comunque contento dei ragazzi, si sono impegnati al massimo e sinceramente non potevamo fare di più” - afferma il coach.

Ecco i protagonisti del Sea Basket Sanremo: Bousof Adam, Loggia Andrea, Mediati Jacopo, Delegati Andrea, Fellegara Diego, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo, Rainisio Bryan, Arosio Leonardo, Moretti Tommaso, Coach Bonino Mauro.