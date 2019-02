Doppietta per il Bordighera Sant’Ampelio Calcio nel fine settimana

Bordighera. Il weekend si è concluso in modo straordinario per la squadra esordiente del Bordighera Sant’Ampelio Calcio; ottima prestazione per i ragazzi capitanati da Alberto Perrone che si sono aggiudicati la vittoria giocando in casa contro la fortissima formazione della Dianese Calcio.

Non si è comportata da meno la squadra guidata da Valter Francesconi, che nonostante la trasferta è riuscita a prevalere contro il Ventimiglia Calcio. Per la squadra di esordienti ed i loro capitani targati Pasta Fresca Morena è stato un fine settimana di grandi soddisfazioni.

I giocatori del 2007 sono: Tommaso Fiorini, Mirko Romeo. Daniele Luppino, Marco Mondini, Vincenzo Celi, Riccardo Ravano, Riccardo Franza, Lorenzo Mazzu’, Samuele Nicodemo, Emanuele Vogel, Dimitri Ursini, Jury Jasbek, Emanuele Pianetti, Francesco Piccolo, Gabriele Garofalo, Gajaudo Andrea, Fabrizio Luppino, Daniele Laganà, Tommaso Scarfo'; i ragazzi dell’annata 2008 Sead Rhai, Giuseppe Rotella, Lorenzo Gentile.