Dopo la trasferta di Monte-Carlo il Winners Rally Team va con un sestetto alla Val Merula

Monte-Carlo. Spenti gli echi della trasferta iridata di Monte Carlo, Winners Rally Team inizia la stagione rallistica 2019 con il tradizionale appuntamento ligure della Ronde della Val Merula.

La gara delle Alpi Marittime propone il ritorno dell’oltrepo pavese Riccardo Canzianche ritrova sul sedile di destra della sua Renault Clio R3C Andrea Prizzon, navigatore con cui lo scorso anno ha condiviso l’avventura del Trofeo Alpine Rallye del Campionato Italiano Rally. Una gara che servirà per scaldare i muscoli intorpiditi dalla lunga inattività (i due non corrono insieme dal Rally Roma Capitaledel luglio scorso) su una prova speciale che conoscono bene avendola affrontata lo scorso anno con la versione Turbo della Clio, quando terminarono 14esimi assoluti vincendo la loro classe.

Rally di apertura stagionale anche per il cuneese Matteo Giordano, reduce dalle premiazioni di Automotoracing per il successo di categoria nel Trofeo Pirelli di Zona 1, che accoglie sulla sua Peugeot 306 di Classe A7 Gabriele D’India che torna ad indossare casco e tuta dopo quasi cinque anni di lontananza dalle prove speciali. Se la Ronde della Val Merula non ha portato fortuna nel passato al pilota di Passatore, una sola partecipazione conclusa con un ritiro nel 2016, il precedente Rally Sprint di Andora ha visto Matteo Giordano ottenere risultati interessanti con un secondo posto assoluto (nel 2009) e il successo di classe nelle altre due partecipazioni.

I rally non hanno fatto parte della sua vita per ben quattro anni, ma la passione è rimasta immutata alla Val Merula torna Fabrizio Raco; affiancato dalla giovane monferrina Federica Scaglione, avrà a disposizione una Clio Williams di Classe A7 (Prod. E7). L’ultima uscita del pilota su queste strade si concluse con un ritiro, ma nel 2010, con una Clio Williams FN3, vinse la classe. Esordio su Fiat Pandadi Classe A5 per il cuneese Alain Cittadino, reduce da una stagione esaltante in cui ha colto tre vittorie di classe, che porterà all’esordio Marisa Martini. Lo scorso anno il Val Merula non fu troppo brillante per Alain Cittadino, solo ottavo di Classe S2 con una Polo non troppo performante contro le Peugeot 106, ma dopo quell’esperienza il portacolori di Winners Rally Team ha cambiato ritmo e vettura cogliendo ottime soddisfazioni.

Chiudono la striscia dei sei equipaggi portacolori di Winners Rally Team le Peugeot 106 di Classe N2 (Prod. S2) di Angelo Filiberto – Marco Trapani, che dopo un anno sabbatico riprendono la via delle prove speciali in una gara che li ha visti sempre a podio di classe nelle quattro precedenti partecipazioni con la soddisfazione della vittoria nell’anno 2010, sempre con una Peugeot 106. Stessa vettura, stessa classe per il locale Marco Porcella, che avrà per la seconda volta al suo fianco Martina Balducchi, con la quale ha vinto la Classe S2 al Golfo dei Poeti di fine anno.

La sesta edizione della Ronde Val Merula, erede del Rally Sprint di Andora vivrà le verifiche sportive e tecniche nella cittadina savonese venerdì 8 febbraio dalle 19 alle 21 e sabato 9 febbraio dalle 8 alle 12.30 cui faranno seguito le ricognizioni con vetture da gara (ore 10-13) e di serie (ore 13-17). I cronometri scatteranno domenica 10 febbraio con la partenza alle 7.31 da Via dei Mille ad Andora, dove i concorrenti faranno ritorno alle 16.21 dopo aver affrontato quattro volte la prova speciale di Passo del Ginepro (10,50 km) per un totale di 42,00 km cronometrati su un totale di 247,51 di percorso.