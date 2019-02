Discussione sul “porta a porta”. Scajola annuncia: «Differenziata aumentata dal 36 al 44 per cento in 18 giorni»

Imperia. Ultimo punto all’ordine del giorno la discussione (senza voto) sul “porta a porta” introdotta dal 1° febbraio promossa dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte.

I consiglieri di opposizione intervenuti intervenuti dopo la Ponte hanno messo in evidenza i difetti dell’appalto Teknoservice, in particolare i ritardi e i cumuli di spazzatura che si stanno ammucchiando nelle isole ecologiche.

Denunciato il “caso” di un operatore che avrebbe lavorato per 24 ore al giorno senza interruzioni.

Il sindaco Claudio Scajola ha replicato annunciando l’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonostante gli innegabili problemi di avvio del servizio, da 36 a 44 per cento in 18 giorni. Prevista anche l’introduzione dell'”operatore ecologico di quartiere”. Un’altra novità riguarderà la possibilità per le persone anziane di richiedere essere accompagnati da un’ operatore .