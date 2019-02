Dirigente nazionale Siap su orari di lavoro Questura Imperia: “Assurdo che non ci sia pianificazione”

Imperia. “La levata di scudi contro la coerente denuncia del Siap conferma che c’è chi non vorrebbe migliorare una volta per tutte l’organizzazione di una Questura dove l’attività investigativa è ‘bloccata’ a causa della mancanza evidentissima di personale”. A dichiararlo, in merito agli orari della Questura di Imperia, è il dirigente Nazionale del sindacato di polizia SIAP Roberto Traverso.

“Il Siap non è non sarà mai un sindacato che difende gli orticoli di pochi”, aggiunge, “E non ha mai detto che i poliziotti di Imperia non lavorano, ma ha denunciato che è assurdo che il questore attuale e i suoi predecessori non abbiano mai pensato a pianificare orari di lavoro sui quadranti orari previsti dal contratto”.

Ancora Traverso: “Assurdo pensare che la mafia possa essere contrastata con il lavoro straordinario svolto dai poliziotti costretti a fare i doppi turni su orari da ‘catasto’ perché ci sono sezioni come quella della criminalità diffusa che contano su due o tre poliziotti, oppure che il commissariato di Ventimiglia ha una squadra di polizia giudiziaria con un operatore. Questa è la verità! Ed è assurdo che ci siano sindacati che difendano tale assurda situazione”.

“Il Siap andrà avanti e lotterà per avere almeno dieci unità in più alla squadra mobile della Questura di Imperia e porterà la propria denuncia davanti al capo della polizia”, conclude il sindacalista.