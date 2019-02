Diano Marina, l’imposta di soggiorno al vaglio del consiglio comunale. Ecco chi la applica in provincia

Diano Marina. Si sta chiudendo il cerchio attorno all’applicazione dell’imposta di soggiorno. “L’obolo” che ogni turista deve versare alle casse del Comune ospitante per ogni notte trascorsa in una sua struttura ricettiva: albergo, casa vacanze , campeggio o bed & breakfast che sia.

Pochi euro giornalieri per il singolo, ma che per l’Ente interessato rappresentano cifre totali che agilmente superano i 100.000 euro annui. In provincia di Imperia la tassa viene riscossa già da diversi Comuni, quelli più popolosi. Partendo da ponente c’è Ventimiglia che già la applica, prima di tutti, da marzo 2018 (stimati 150mila euro all’anno di introito stimato).

A Bordighera è attiva dallo scorso 7 gennaio (200mila euro). Sanremo, città con maggior numero di abitanti della provincia e quella con la più spiccata ed antica vocazione turistica partirà a riscuoterla dal prossimo primo di giugno (400mila euro).

Il sindaco di Taggia Conio è in fase di valutazione ed Imperia la applica dal primo gennaio scorso. Tornando alla Città degli Aranci, il suo consiglio comunale voterà l’introduzione dell’imposta di soggiorno durante la seduta del prossimo giovedì 7 febbraio. L’assise si riunirà nella sala consiliare del municipio a partire dalle 21.