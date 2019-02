Diano Marina, bagni sempre chiusi in passeggiata: la segnalazione di un gruppo di cittadini

Diano Marina. Elena Valle e un gruppo di cittadini di Diano Marina hanno scritto la seguente lettera, rivolgendo un appello al Comune:

“Siamo un folto gruppo di cittadini pensionati che trascorre il periodo invernale a Diano Marina ed ama passeggiare lungo strada “incompiuta”. Abbiamo avuto la spiacevole sorpresa di trovare chiusi da circa cinque mesi i bagni pubblici in prossimità di tale passeggiata.

Non troviamo in un’area di almeno un chilometro luoghi ove si possano espletare i propri bisogni fisiologici durante la quotidiana passeggiata. Sappiamo di interventi fatti da altre persone direttamente sul Comune di Diano Marina e sui Vigili Urbani per richiamare l’attenzione su questo punto.

Non risulta che i bagni siano rotti, sono solo chiusi e rimangono chiusi. Abbiamo aspettato fiduciosi l’apertura. Fa male notare la totale indifferenza alla richiesta dei cittadini. La gente è esasperata e lascia rifiuti organici dietro i bagni chiusi.

Lanciamo questo appello al Comune di Diano tramite da stampa affinché tali bagni siano aperti sempre non solo durante la stagione balneare perché d’inverno c’è una popolazione di persone che necessita di questo servizio. Ci auguriamo di non dover lanciare ulteriori appelli“.