Derby ricco di emozioni tra Maurina Strescino e Grafiche Amadeo Sanremo

Imperia. Come tutti i derby, anche quello tra la Maurina Strescino e le Grafiche Amadeo Sanremo non ha tradito le attese.

Una gara vietata ai deboli di “cuore” che ha visto dopo due ore e 13 minuti la vittoria al tie break delle bianco azzurre. Entrambe le formazioni, reduci dalla sconfitta nella prima giornata di ritorno con l’identico punteggio (1/3) erano alla ricerca di un pronto riscatto.

Primi due set a favore delle ospiti, che facevano valere la loro maggiore esperienza e abitudine a gestire le tensioni tipiche di un derby. Nella terza frazione, quando la gara sembrava ormai volgere a favore delle cugine sanremesi, le “maurine”, trascinate anche dal caloroso tifo del pubblico, riaprivano dopo un set interminabile (28/26) l’incontro.

Al rientro in campo, iniziava una gara completamente diversa: da un lato una Maurina tonica e decisa a riportare in parità l’incontro, dall’altra parte della rete le ospiti che accusavano oltre misura il set perso. Riportata in parità la partita (25/18), Giordano e compagne giocano il tie-break senza nessuna sbavatura (8/4) al cambio di campo per chiudere, successivamente, il set con un netto (15/8).

Sabato 23/02 le bianco-azzurre saranno impegnate in trasferta in Val Bormida, dove alle 21 incontreranno l’Acqua di Calizzano Carcare, formazione in piena lotta per il passaggio alla serie B2.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

15^ Giornata (2^ di Ritorno) 16/02/19

Maurina Strescino IM – Grafiche Amadeo Sanremo 3 – 2 (21/25-14/25-28/26-25/18-15/8)