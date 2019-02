Sanremo. E’ iniziata la conta dei danni causati dalle forti piogge che da questa mattina cadono sull’intera provincia di Impera.

A Sanremo un albero si è abbattuto sull’Aurelia, a Pian di Poma, nei pressi di Villa Helios. La chioma della pianta si è rovesciata sui cavi elettrici dei filobus. Non ci sono feriti, ma il traffico è bloccato in entrata e in uscita da Sanremo.

Il centralino dei vigili del fuoco è rovente per le continue telefonate legate ai danni causati dall’acqua, soprattutto a Ventimiglia dove si registrano box, locali interrati e sottopassi allagati. A Bordighera risultano allagate via Padova, via San Sebastiano e via San Marco.

Diversi, invece, i tombini “saltati” a Vallecrosia, che hanno reso pericolosa la circolazione di auto e soprattutto scooter.

La pioggia caduta in queste ore ha notevolmente ingrossato il torrente Caramagna a Imperia.