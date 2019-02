Sanremo. Mahmood sta affrontando in questi giorni la sua prima esperienza sul palco del teatro Ariston dopo la vittoria di Sanremo Giovani, avvenuta lo scorso dicembre con la canzone “Gioventù bruciata”.

“Ho avuto una grande opportunità e cerco di sfruttarla al meglio. Sono molto felice, è come se stessi raccogliendo i frutti del mio lavoro degli ultimi anni, non mi sarei mai aspettato di arrivare qui“, racconta emozionato l’artista classe 1992.

Mohmood è in gara con il brano “Soldi”: “Ho voluto portare sul palco un tema forte perché pensandoci, a prescindere dalla tematica, in realtà io sento sempre un sentimento forte per ogni tematica che affronto. In questo caso parlo della famiglia, è una storia legata a un ricordo dell’infanzia.

Mia madre è sarda e mio padre è arabo. Io non parlo arabo, ma nella mia mente ho dei ricordi tra cui delle frasi anche in arabo che sentivo da mio padre e dunque ci tenevo a inserirle nella mia canzone. Il mio brano non parla di soldi in senso materiale, ma di come questi possono cambiare addirittura i rapporti familiari, ma i soldi restano soldi, sono più importanti i valori“.

Innegabile la descrizione delle emozioni provate durante la serata del debutto di martedì: “La prima sera mi sono esibito per ultimo, infatti mi sono chiesto chissà cosa succederà, ma ho subito visto che il mio brano ha avuto un buon riscontro e ne sono felice e incredulo“, ha dichiarato il giovane artista.

Stasera tornerà sul palco e domani toccherà invece al suo duetto con Gué Pequeno con cui, già in passato, aveva collaborato come autore.