Crolla l’occupazione in Liguria. Maglia nera in Europa

Genova. La Liguria è la regione italiana dove la crisi occupazionale si è sentita maggiormente. A dirlo è il Sole24Ore che fonda la sua inchiesta sui dati forniti da Eurostat per il biennio 2016-2017.

Sono 26 le regioni in Europa dove si registra un calo dell’occupazione. Di queste, sette sono in Italia. Si tratta di Basilicata, Liguria, Sardegna, Molise, Marche, Umbria e Valle d’Aosta.

E se la situazione peggiore, sotto il profilo percentuale, è quella registrata in Basilicata con un – 2,7 per cento che si traduce in 6mila posti di lavoro in meno, la Liguria detiene il triste primato del maggior numero di persone che hanno perso il lavoro: 13mila (-1,9%).

Seguono la Sardegna e le Marche, con lo 0,6 per cento di posti di lavoro in meno che tradotti in numeri significano 4mila persone senza occupazione in ciascuna delle due regioni.