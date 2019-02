Cosmoprof 2019: il 17 e 18 marzo a Bologna con la formula “chiavi in mano” di CNA Imperia

Imperia. Lavori nel settore dell’estetica e del benessere? Sei un acconciatore o un’estetista? Vuoi scoprire in anteprima le prossime tendenze e le novità per il tuo salone? Vieni all’edizione 2019 del Cosmoprof, la più grande fiera dedicata al mondo della cosmetica e della bellezza che si tiene ogni anno a Bologna a metà marzo. È un’occasione unica per chi lavora nel settore dell’estetica e del benessere per conoscere tutte le novità: verranno presentate infatti le nuove tendenze moda, le nuove tecniche, i nuovi strumenti per offrire ai clienti un servizio sempre più di qualità.

L’Associazione anche quest’anno organizza la partecipazione al salone della bellezza professionale il 17 e 18 marzo con la formula “chiavi in mano”.

Per essere presenti al più importante evento mondiale rivolto ai professionisti della bellezza, pensa a tutto CNA: dal viaggio, all’ingresso in fiera per due giorni, alla prenotazione dell’albergo, fino ai trasferimenti. Il pacchetto, infatti, comprende:

• viaggio andata/ritorno a Bologna in pullman

• ingresso in fiera il 17 marzo

• transfer a Rimini

• pernottamento in albergo a mezza pensione (cena compresa)

• trasferta in pullman presso locale/pub in Rimini per intrattenimento dopocena

• ingresso in fiera il 18 marzo

Al fine di valutare il livello di partecipazione e organizzare la logistica dei pullman, gli interessati sono pregati di comunicare tassativamente entro il 15 febbraio ai nostri uffici l’intenzione a partecipare: saranno possibili le prenotazioni fino al loro esaurimento, attraverso il versamento di un acconto.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la CNA allo 0184/500309 – e-mail segreteria@im.cna.it