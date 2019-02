Convocate dal Comitato Regionale Liguria alcune ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Alcune ragazze della squadra femminile di calcio a 5 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia sono state convocate dal Comitato Regionale Liguria per disputare una seduta di allenamento a Genova.

Si tratta di Alessia Greco, Eleonora Mazzulla, Gaia Lercari e Giorgia De Mattia. Le biancorosse sabato 23 febbraio, alle 13.40, si recheranno alla palestra “Tea Benedetti”, in via Borzoli 21, per prendere parte all’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa Under 17 (Allieve) calcio a 5 del Comitato Regionale. Si alleneranno perciò insieme alle coetanee di Città Giardino Marassi ed Alassio Football Club seguendo le direttive dell’allenatore-selezionatore Franco Basta.

“Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le atlete convocate per formare la squadra under 17 (Allievi) calcio a 5 regionale. Sono felice che fra queste vi saranno anche le nostre ragazze Greco Polito Alessia, Mazzulla Eleonora, Lercari Gaia e De Mattia Giorgia - dice mister Ivan Busacca - Auguro a tutte loro e compagne di vivere una bellissima esperienza ricca di soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro Comitato Regionale e auguro buon lavoro al selezionatore Franco Basta”.