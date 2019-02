Consiglio monotematico su Rivieracqua a Ceriana, Valenzano: “Sulle azioni di responsabilità vogliamo andare avanti”

Ceriana. “Azioni di responsabilità subito!”. Si potrebbe riassumere parafrasando un modo di dire la richiesta del consiglio comunale monotematico che è stato convocato per domani sera, su proposta del consigliere di minoranza De Salvo Domenico, e previsto per le ore 17:30.

Non è la prima volta che gli amministratori che rappresentano il piccolo comune della valle Armea chiedono ai soci di Rivieracqua, quindi i sindaci imperiesi, di procedere con le azioni di responsabilità nei confronti dei Cda che si sono alternati in questi anni fino al baratro finanziario nel quale era precipitata l’azienda pubblica consortile.

“L’amministrazione comunale ha intenzione di andare avanti – spiega il vice sindaco Gianni Valenzano - e domani risponderò che siamo determinati nel tornare a chiedere ai soci di Rivieracqua di votare per esercitare l’azione legale nei confronti dei precedenti consiglieri d’amministrazione del consorzio pubblico. Ovviamente non possiamo presentarla come singolo comune ma abbiamo bisogno che tutti i sindaci appoggino questa legittima e giusta richiesta”.