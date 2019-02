Consiglio comunale di Bordighera, spiraglio su riduzione dell’Imu agricola ai pensionati

Bordighera. “Durante la riunione del 5 febbraio, il Consiglio Comunale di Bordighera ha espresso interesse a ridurre l’iniquità tributaria che gli estimi catastali altissimi rispetto al resto d’Italia dei terreni floricoli nella nostra zona generano per i coltivatori diretti che vanno in pensione – dichiara Mara Lorenzi.

Tutte le minoranze hanno votato a favore della Mozione di Civicamente Bordighera che

chiedeva riduzione dell’IMU sui terreni agricoli esenzione dal pagamento dell’IMU per i

pensionati che affittano i loro terreni, specialmente a giovani, in modo da mantenere la terra

coltivata; e per gli altri riduzione dell’1 per mille all’anno cumulativa lungo i prossimi 3 anni.

Conclude – L’amministrazione non ha approvato la Mozione, ma il Sindaco ha riconosciuto il problema dell’iniquità fiscale e il merito di incentivare il lavoro della terra; e ha promesso che la fattibilità di riduzione dell’IMU agricola verrà valutata ufficialmente alla fine dell’anno a fronte dei dati di bilancio. Sarà nostro impegno tener viva a Bordighera la necessità di un intervento, che sarebbe desiderabile anche nei vicini comuni costieri”.