Confesercenti Imperia esprime preoccupazione per l’incidente diplomatico tra l’Italia e la Francia

Imperia. La Confesercenti esprime la propria preoccupazione per l’incidente diplomatico tra l’Italia e la Francia ancora in corso.

“Il Ponente Ligure è terra transfrontaliera, è culla di scambi culturali, commerciali, umani da oltre 80 anni, dopo una brutta guerra che ha visto schierati gli eserciti delle due nazioni e città invase. La Francia è la nostra sorella, è la nostra culla che ospita miglia di lavoratori italiani, che ha accolto migliaia di emigrati italiani, gli ha dato una casa, un lavoro e gli ha permesso di diventare francesi.

Ventimiglia si appoggia sui francesi che quotidianamente “invadono” la nostra rete commerciale. Negli ultimi anni da Ventimiglia a Sarzana il primo turista in termini di presenze è il francese. Noi non vogliamo nessuna guerra diplomatica, politica con la Francia. Chiediamo ai sindaci del Ponente di esporre una bandiera francese affianco a quella del tricolore italiano. Che sia pace per sempre”.