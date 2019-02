Con Sanremo in fiore 2019 tanti eventi in città: assessore Sarlo: “Quest’anno il corso fiorito è davvero grande”

Sanremo. “Quest’anno il Corso Fiorito diventa davvero grande perché, grazie alla collaborazione di tanti soggetti, siamo riusciti a spalmare l’evento su più giorni, con iniziative collaterali diverse e di grande impatto”. Così l’assessore alla promozione del turismo e manifestazioni Marco Sarlo commenta con soddisfazione il ricco calendario di eventi collaterali alla nuova edizione di Sanremoinfiore di domenica 10 marzo organizzata dal Servizio Turismo del Comune di Sanremo in collaborazione con Guardia Costiera, Istituto Tethys, FAI – Fondo Ambiente Italiano (di seguito l’elenco delle iniziative collaterali).

“Subito dopo il Festival della Canzone italiana – continua l’Assessore Sarlo – il Corso Fiorito è l’evento di punta del nostro calendario, capace di attirare migliaia di persone. Per questo motivo riuscire a distribuire gli eventi collaterali su più giorni è una sfida che siamo felici di aver vinto, spinti dall’intento di catturare ancora più turisti, senza dimenticare che si tratta anche di un’occasione per valorizzare appieno il nostro territorio e un’eccellenza primaria quale il fiore che, declinato in mille sfaccettature, diventa così volano di promozione sempre più importante. Ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto questo, compresi gli uffici comunali per il grande lavoro svolto. E auguro la più lieta permanenza ai turisti che vorranno soggiornare nella nostra città”.

EVENTI COLLATERALI

dal 5 al 7 marzo – ore 15.30 – Villa Ormond

“Villa Ormond in Fiore – Festival della Cucina con i Fiori” (a cura di Fondazione Villa Ormond, Anga/Floranga, Mercato dei Fiori, ANCEF e Garden Club)

Conferenze – Work Shop – Show Cooking

Ingresso gratuito. Info: 0184 -541848

dal 7 al 10 marzo – dalle 10 alle 18 – Forte di Santa Tecla

Mostra evento “I grandi inventori dei fiori” – Ingresso gratuito (a cura di Sanremo On e Confagricoltura)

Mostra spettacolo dedicata ai grandi inventori dei fiori della storia di Sanremo – L’aspetto più scenografico sarà l’allestimento floreale che investirà la facciata del Forte di Santa Tecla e il grande cortile interno, con un percorso informativo sui grandi ibridatori di fiori con la partecipazione delle più importanti aziende floricole della provincia e uno spazio illustrativo dedicato al Museo del Fiore

dal 9 al 10 marzo – dalle 10 alle 20 – Villa Ormond

“Villa Ormond in Fiore – Floranga”

Mostra floreale – Concorso Internazionale di decorazione floreale

Fasi di allestimento del carro fiorito di Sanremo

Ingresso gratuito. Info: 0184 -541848

giovedì’ 7 marzo

ore 17 – Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

“Concerto dei Fiori tra Irlanda ed Inghilterra un omaggio alla donna”

Orchestra Sinfonica di Sanremo

Direttore Maria Luisa Macellaro e violino solista Stoica Razvan

Ingresso a pagamento – info 0184-505764

venerdì 8 marzo

Mattina 9.30 -12.30 – Piazzale Lorenzo Vesco (a cura di Guardia Costiera, Istituto Tethys, Consoli del Mare)

Nave “Corsi” della Guardia Costiera – Visita scuole medie

Pomeriggio dalle 14.30 – 15.30 Piazzale Lorenzo Vesco (a cura di Guardia Costiera, Istituto Tethys, Consoli del Mare)

Nave “Corsi” della Guardia Costiera – Visita scuole elementari

sabato 9 marzo

dalle ore 15 alle ore 18 – Casinò Municipale di Sanremo – Sala privata (a cura di Guardia Costiera, Istituto Tethys)

Convegno “Tutela dell’ambiente e sviluppo turistico: un connubio possibile?”

Pomeriggio 10.30-12.30 e 15.30-18.30 – Piazzale Lorenzo Vesco

Nave “Corsi” della Guardia Costiera – Visita aperta al pubblico

“Musica in Città”

a partire dalle 16.30 nelle piazze e vie cittadine

Sfilata di bande musicali, gruppi folkoristici e majorettes

Confermata la presenza della fanfara della Marina Militare di La Spezia, che dall’Hotel Nazionale sfileranno fino a piazza Borea d’Olmo per un totale di 30 minuti di concerto.

domenica 10 marzo

Mercato “Floro Agro Alimentare”

Corso N. Sauro (Forte di Santa Tecla e zona antistante “Per Mare”)

Confagricoltori – Coldiretti

Ore 10.30. Sfilata dei Comuni partecipanti, i temi dei carri fioriti e le bande musicali

Fanfara Marina Militare Italiana

1) SANREMO Le spiagge – El Sol de Espana

2) TAGGIA Il capodoglio – Majorettes Noise et Fanfare Slovaquie

3) VALLECROSIA/CAMPOROSSO La vela – Microcosmos

4) IMPERIA Il windsurf, kite e surf – Amaseno American Marching Band

5) VENTIMIGLIA La tartaruga marina – Parisian Street Cabaret

6) RIVA LIGURE La Guardia Costiera per la sicurezza nelle acque e lungo le coste del Santuario Pelagos – Canta e Sciuscia

7) SANTO STEFANO AL MARE La balenottera comune – Cavalli Bianchi

8) ISOLABONA La stenella striata – I Batu Batuka

9) OSPEDALETTI La mobula o diavolo di mare – New Lady Spartanes

10) CIPRESSA Il pesce luna – Banda P.S. Rambaldi

11) SEBORGA Il gambero rosso di Sanremo – Estrellas Fugaces

12) BORDIGHERA Pesca turismo nel Santuario Pelagos – Banda Città di Mentana

13) DOLCEACQUA La subacquea – Red Passion

14) GOLFO DIANESE Vivere e salvaguardare il patrimonio naturalistico subacqueo del Santuario Pelagos – Sbandieratori di Fivizzano

Ore 18, Palafiori, Carlo Lucarelli presenta “Peccato Mortale” (edizione Einaudi) all’interno della rassegna “La Riviera dei Libri”