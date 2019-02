Dal 25 gennaio, subito dopo il Tg1, è invece già iniziato il Primafestival condotto dagli attori Anna Ferzetti e Simone Montedoro. I l notiziario flash anche quest’anno tiene informati sulle anteprime e sui temi caldi che animano la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip, l’analisi dei contenuti social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete e tanto altro ancora saranno i protagonisti dei 5 minuti della striscia quotidiana di PrimaFestival. Quest’anno però sarà introdotta una novità rispetto alle precedenti edizioni: dal 4 al 9 febbraio sarà in diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston , dove sarà allestito un glass box che ospiterà conduttori , cantanti e vip . Una ‘finestra’ aperta sulla kermesse per non perdersi nulla della 69esima edizione.

Dal 5 al 9 febbraio, dopo il Festival della Canzone Italiana, andrà in scena il Dopofestival. I conduttori quest’anno saranno Rocco Papaleo, che aveva già annunciato il suo ruolo di conduttore durante la prima serata di “Sanremo Giovani”, l’attrice Anna Foglietta e la showgirl Melissa Greta Marchetto. Due figure femminili diverse ma entrambe simbolo di eleganza e fascino. La novità dell’edizione 2019 è il fatto che il programma è sottotitolato: “The Dark Side of Sanremo”. In occasione dei 50 anni da quando l’uomo ha messo piede sulla luna, renderà perciò omaggio alle stelle della musica e alle canzoni dell’Ariston, sarà un programma che farà del racconto poetico e di un’ironia stralunata la propria cifra. È previsto anche un collegamento in esterna, sotto le stelle, da Santa Tecla, per dare alla serata anche il tocco glam della Sanremo by night.

(Foto da www.rai.it)