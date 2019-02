Con gli Ex-Otago la musica indie arriva sul palco di #Sanremo2019

Sanremo. Con gli Ex-Otago, la musica pop-indie arriva sul palco dell’Ariston. La band, composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci, Francesco Bacci e Rachid Bouchabla, in gara alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Solo una canzone”, gioca in casa: arrivano da Genova.

Si tratta della prima volta che il gruppo prende parte alla kermesse sanremese, obiettivo? “Viversi quest’occasione senza spirito di competizione, ma come una bella avventura, piena di emozioni“, spiegano.

“Ci siamo formati nel lontano 2002 – racconta il gruppo – . La nostra musica s’ispira agli anni ’80 e ’90, il nostro gruppo di riferimento sono gli 883, con il grande Max Pezzali”.

A proposito del loro brano: “La nostra canzone parla di noi, ci fa emozionare e ne andiamo molto fieri. Genova è sempre stata al centro delle nostre canzoni, così come la Liguria. Vogliamo diventare un “prodotto tipico” del nostro territorio, raccontandolo in giro per l’Italia“, spiega il gruppo.