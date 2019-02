CNA Imperia, in scadenza la comunicazione sulle forniture degli stampati fiscali

Imperia. Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente.

L’invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, e i dati da trasmettere per ciascuna fornitura sono:

– i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

– i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

– gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria;

– il numero di stampati forniti, con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

– il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura;

– la data della fornitura.

Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2018 il termine per la trasmissione telematica è fissato per giovedì 28 febbraio. Come ogni anno, CNA Imperia è disposizione delle imprese associate per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate a carico di tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita: per informazioni, contatta CNA Imperia allo 0184/500309 oppure invia una e-mail a info@im.cna.it