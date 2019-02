Claudio Baglioni premiato come “Amico di Sanremo”

Sanremo. Claudio Baglioni premiato come come “Amico di Sanremo”. A consegnare l’importante riconoscimento il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande

Prende la parola il sindaco Alberto Biancheri. “Sono contento per la vittoria di Mahmood, che esce dall’esperienza di Sanremo Giovani. Nei primi tre classificati ci sono ragazzi di vent’anni, un dato positivo. Sono orgoglioso di come il Festival sia cresciuto in cinque anni, ringrazio le persone con cui ho condiviso questi anni. in particolare ringrazio Claudio Fasulo. Anche la città è cresciuta”.