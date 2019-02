Chiesta la scarcerazione per la “Scroccona seriale”, la clochard con 400 mila euro in banca

Diano Marina. “Scroccona Seriale”, così è conosciuta la 79enne Giovanna Tondella. La donna che risiede nella città degli aranci ora è in carcere dopo che, qualche giorno fa, era stata arrestata dai carabinieri di Taggia per una vecchia condanna a un mese e mezzo per furto.

Incredibilmente, nonostante viva come una clochard, la donna ha sul conto in banca ben 400.000 euro. Una fortuna. Per l’anziana, che ha vissuto sempre tra Ceriale e Diano.

La sua “specialità” era quella di pranzare a scrocco, andandosene al momento di pagare il conto dicendo di non avere una lira.

Il suo avvocato, Franceso Fazio, ha presentato istanza di scarcerazione, vista l’età e le condizioni di salute della donna