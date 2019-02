Ceriana in lutto per la morte di Daniela Merogno. Intera comunità sconvolta

Ceriana. E’ morta questa mattina dopo una lunga malattia Daniela Merogno. Aveva 55 anni.

Titolare di una bottega alimentare, la donna era molto conosciuta e stimata nel borgo dell’entroterra di Sanremo. Appresa la notizia della morte di Daniela, amici e conoscenti hanno iniziato a lasciare messaggi di cordoglio per la donna, che nella vita aveva già sofferto molto. Nel 2011, infatti, Daniela aveva perso la figlia Michela Carassale, 21 anni, in un un incidente automobilistico sull’Aurelia bis in cui erano morte, oltre a Michela, anche altre due ragazze: Anita Baronio e Sara Ceriolo.