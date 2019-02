Taggia. Tutto pronto per la 62esima edizione del Carnevale dei Ragazzi di Arma.

L’appuntamento è per martedì 5 marzo, alle 14. Il tema di quest’anno è il mondo dei videogame di “Super Mario Bros”, in memoria di Francesco Viola, scomparso il 31 gennaio 2018 in un tragico incidente stradale, tra i più affezionati organizzatori delle manifestazioni passate.

L’evento sarà animato da molteplici possibilità di svago. Ci sarà il truccabimbi di Chiara, Erika e le sue magiche bolle di sapone e il delizioso zucchero filato di Soriana. Come da tradizione non mancheranno i curatoli ed i pesciolini rossi. L’atmosfera di festa sarà arricchita dalla musica della banda Canta e Sciuscià di Sanremo.

Dalla piazza della chiesa il corteo si snoderà per il centro di Arma, lungomare compreso. Buone notizie per gli studenti che usciranno prima da scuola, alle 12.30, per potere essere pronti in tempo per la manifestazione. All’interno del parco di Villa Boselli ci sarà un percorso di mini kart per i bambini. L’evento è organizzato con la collaborazione dell assessorato al Turismo, la Compagnia Ormeasca, Gruppo Scout FSE, Oratorio Don Bosco, parrocchia santi Giuseppe ed Antonio e la Croce Verde armese.