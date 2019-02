Imperia. Ennesimo incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze in via Airenti a Caramagna alle spalle di Porto Maurizio, nei pressi dello stop in coincidenza del bivio con regione Marte.

Un auto condotta da un 40enne diretta in regione Marte, appunto, ha tamponato allo stop una moto di grossa cilindrata che la precedeva. L’autista ha sostenuto di essere stato abbagliato dal sole. Il conducente del mezzo a due ruote, un 52enne del posto, è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Bianca del capoluogo al Pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale. Il traffico data l’ora di punta ha subito forti rallentamenti.

Il contestato “dare la precedenza” era stata istituita dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano durante il mandato dell’ex sindaco Paolo Strescino.

Tra i residenti serpeggia sempre più insofferenza nei confronti dell’amministrazione: la via molto trafficata e ad alta intensità abitativa manca quasi totalmente di segnaletica orizzontale e verticale, le auto sfrecciano indisturbate a qualunque ora del giorno e della notte senza alcuno rispetto dei limiti e spesso ci sono mezzi parcheggiate ai bordi della strada anche in doppia fila. Annunciata una raccolta di firme.

«L’assessore Gagliano – dice un abitante della zona – ha preannunciato l’installazione del telelaser ma finora le sue promesse sono cadute nel vuoto».