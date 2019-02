Camporosso, pomeriggio in musica al Palabiguada con Gerard Godon dei Parasol

Sanremo. L’associazione Balbosco d’oc ha organizzato un grande evento per domenica 24 febbraio che si svolgerà presso il Palabigauda. Un pomeriggio di corsi di ballo Folk ed un BALConcerto: musica live con Gerard Godon dei Parasol.

Godon, originario della Francia centrale (Berry), fisarmonicista e compositore del duo Parasol, è un musicista professionista autodidatta e insegnante di danza tradizionale molto esperto. Ha fatto parte di compagnie di danza contemporanee e tradizionali e per 20 anni ha insegnato su vari palchi di danza in importanti festival europei come Genettine (Francia), dove ha partecipato come attore e musicista al recente film documentario “Le Grand Bal” presentato al festival di Cannes 2018, e a Vialfrè (Torino).

Sarà un viaggio di musica e danza, di energia, sensibilità ed emozioni! Saremo accompagnati passo passo nelle varianti del valzer, della mazurka ed altri balli di coppia da Gérard Godon e dalla musica avvolgente della sua fisarmonica.

Il programma dell’evento Balbosco:

h. 14:15 ISCRIZIONI

h. 14:30 -STAGE con * Gerard GODON *

al termine dello Stage faremo MERENDA / APERITIVO CONDIVISO dove tutti, se lo desiderano, possono portare qualcosa da mangiare e bere.

Seguirà dalle ore 18.00 il BALConcerto con Gerard GODON

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento contattare e-mail balboscodoc@gmail.com