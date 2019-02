Sanremo. Domenica 17 si sono svolte le qualifiche al campionato U18 di Judo, i due atleti Folegatti Alessandro (-81Kg) e Fontana Filippo (-66Kg), hanno partecipato all’importante evento conquistando un meritato primo posto nelle rispettive categorie centrando la qualifica alle finali nazionali.

Senza dimenticare che sabato 9 e domenica 10 febbraio la squadra agonistica del simposio con 12 atleti aveva partecipato alla competizione del 16° Torneo internazionale Sankaku città di Como che vedeva in gara tutte le categorie agonistiche, classificando la ASD Byakko Tai Sanremo al 15° posto tra 79 società partecipanti, portando a casa un prestigioso medagliere.

Galasso Simone (U15 -73kg) 1° class., Fontana Filippo (U18 -66kg) e Neumann Andrea (U13 -60kg) 2° class., Carbonetto Matteo (U15 -60kg), Iezzi Federico (U13 -36kg), Iezzi Lorenzo (U21 -73kg) e Lombardi Mattia (U21 -60kg) 3° classificati, senza dimenticare le ottime prestazioni degli altri atleti, Di Michele Nicole, Di Michele Jody, Di Michele Luis, Folegatti Alessandro e Ravera Evan.

Soddisfatto lo staff tecnico del Byakko Tai per la determinazione ed il livello tecnico dimostrati in tutte le gare. Intanto gli allenamenti continuano tutti i giorni presso la palestra del Solaro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti di Gran Prix nazionale e di Campionato Italiano.

“La stagione è fitta di appuntamenti e ci vedono impegnati in tutte le categorie agonistiche federali U13, U15, U18, U21, assoluti e veterans. Fortunatamente il lavoro sinergico tra il M° Benemerito De Maria e l’intero staff, formato interamente da tecnici federali, sta portando ottimi risultati” dice il presidente Pietro Ferlito.