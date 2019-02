Calcio a 5 femminile, l’Imperia vince contro il Priamar

Imperia. Continua la striscia positiva di risultati della formazione di calcio a 5 femminile dell’Asd Imperia che riescono ad imporsi per nove reti a sei nell’incontro casalingo disputato presso il campo “F.Salvo” ai Piani di Imperia contro Priamar.

Nonostante l’assenza illustre del capitano delle nerazzurre, Selvaggia Palombini, le compagne sono state altrettanto brave nel riuscire a tenere bene il campo e fare loro la partita. Anche i rispettivi estremi difensori hanno offerto un buon spettacolo salvando, in diverse occasioni, il risultato con interventi eccellenti.

Apre le marcature Claudia Ferrari, in seguito Dea Raccagni, una doppietta a testa per Marta Garibbo, Ilenia Lecce e chiude il tabellino marcatori Chantal Seno con una tripletta. Grazie a questa vittoria, le nerazzurre, mantengono l’imbattibilità in campionato e con grande gioia dedicano questa vittoria al dirigente nerazzurro Salvatore Giglio.

Formazioni

ASD Imperia: 1 Giannattasio Anna 2 Ferrari Claudia 3 Quaranta Daniela 4 Giglio Erika 5 Seno Chantal 8 Garibbo Marta 10 Lecce Ilenia 12 D’Oria Chiara 18 Raccagni Dea.

Priamar: 1 Casu Carla 3 Pintus Sara 4 Bernardi Elena 8 Bazzano Michela 10 Marchetti Sara 11 Lanza Lorella