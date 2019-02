Calcio a 5 femminile, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro l’Imperia

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri hanno giocato contro l’Imperia.

Sono scese in campo, fuori casa, al Francesco Salvo, per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Le biancorosse hanno giocato bene ma alla fine hanno perso contro le padrone di casa per 8 a 4.

“E’ stata una bella partita e sono felice di come hanno giocato le ragazze” – commenta alla fine della partita mister Ivan Busacca.