Bvc Sanremo si impone su Loano

Sanremo. Disco rosso per il Bvc Sanremo nell’incontro casalingo con il Loano, che si è imposto largamente al termine di una partita a senso unico, in cui gli incompleti sanremesi non sono mai stati in corsa per la vittoria.

Campionato basket Serie D – quarta giornata di ritorno

Bvc Sanremo – Loano 51-93 (9-19, 9-28, 13-24, 20-22)

Bvc Sanremo: Bonino 3, Deda 6, Tacconi Davide 19, Fiore 6, Riceputi, Massa 8, Ez Zahidi 7, Tacconi Daniele 2, Genovese. Coach: Deda.

Loano: Fumagalli, Volpi 7, Giromini 5, Tassara 6, Angelucci 7, Borgna 9, Giulini 17, Bussone 9, Panizza 4, Cavallaro18, Poggi 3, Stroppa 8. Coach: Ciccione.