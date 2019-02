Sanremo. Un testimone d’eccezione per parlare del Festival della Canzone Italiana. Il poliedrico Bruno Gambarotta, astigiano doc, era stamane ospite al Casinò Municipale per la presentazione di un libro. Ne abbiamo approfittato per chiedergli della kermesse canora, dei suoi ricordi che partono sin dalle prime edizioni (dal 1951 al 1954), quando il “Sanremo” veniva trasmesso solo in radio.

Gambacorta all’epoca era un addetto ai lavori, ma la Festival, tra le altre partecipazioni è stato anche ospite, nel ruolo di suo figlio, quando, nel 1989, l’evento era presentato da figli d’arte: Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, Nei ricordi di Gambarotta anche i tanti viaggi fatti dal suo Piemonte al Riviera dei Fiori, al pari di tanti suoi corregionali, tra le colonne portanti del turismo rivierasco e degli appassionati di Festival.

Ad accogliere Gambarotta al Casinò c’erano il cartonist Tiziano Riverso, il fotografo Alfredo Moreschi, Luciano Vazzano segretario territoriale CNA Imperia, il consigliere Cda Olmo Romeo, il DG del Casinò Gaincarlo Prestinoni e la responsabile dell’ufficio stampa del Casinò, Marzia Taruffi