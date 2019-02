Bordighera, va a prendere il figlio dopo una serata, padre si schianta contro un muro con l’auto

Bordighera. Un’auto si è schiantata contro un muro intorno alle 5. E’ successo in località Arziglia. Alla guida della vettura, una Mini, c’era un uomo che era andato a prendere il figlio dopo una serata trascorsa in giro per riportarlo a casa, a Ventimiglia.

Per cause in fase di accertamento, il padre ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro, abbattendo una bougnaville. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale medico del 118.

Nell’impatto, né il padre né il figlio hanno riportato ferite gravi. Sono stati portati in ospedale per accertamenti.

