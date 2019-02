Bordighera. Un’intera comunità sotto choc per la morte del piccolo Alessandro C., 3 anni. Il bimbo, che frequentava la scuola dell’infanzia Rodari in via Pasteur, è morto ieri per cause in via di accertamento. Il dramma si è consumato a Sasso, frazione di Bordighera, dove il piccolo, figlio unico, abitava insieme alla sua famiglia. Il papà lavora nel bar ristorante di famiglia “Da U Triu” sulla provinciale che conduce al paese. Il locale, oggi, è rimasto chiuso per lutto.

Il bimbo è morto intorno alle 19. Quando il nonno è andato a prenderlo all’asilo, stava bene. Una volta arrivato a casa, però, ha iniziato a sentirsi male e avere conati di vomito, tanto che i suoi familiari, allarmati, hanno telefonato a scuola chiedendo se il piccolo avesse mangiato qualcosa di particolare. A mensa, Alessandro avrebbe mangiato pesce. Poi è andato a giocare insieme ai suoi amichetti: nulla che potesse far presagire una tragedia. Al momento non c’è nulla che faccia presupporre una correlazione tra il pasto consumato a scuola e la morte.

A una prima valutazione esterna del corpicino, non sono emersi segni di violenza. Sono stati trovati tre piccoli lividi, ma non sarebbero compatibili con segni di violenze o percosse. Il bambino potrebbe semplicemente esserseli procurati giocando. Con ogni probabilità, l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia sulla salma del piccolo, per far luce sulle cause del decesso. Nel frattempo agli insegnanti della Rodari, insieme alle famiglie, spetterà il doloroso compito di dire ai bimbi della materna che un loro compagno non c’è più.