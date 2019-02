Bordighera, scontri interni tra agenti della Polizia Locale. Il Comune chiamato a risarcire i “danni”

Bordighera. Un’agente della Polizia Locale ha chiesto un risarcimento economico al Comune di Bordighera per presunti danni che un superiore le avrebbe arrecato nel corso dei mesi passati in servizio nella “Città delle Palme”. Per tutelare le proprie ragioni, non ritenendo legittima la richiesta della poliziotta, la giunta comunale ha deciso di resistere in giudizio in nome e per conto del Comune.

Se invece il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Sanremo dovesse evidenziare una responsabilità da parte del dipendente accusato di aver cagionato il danno, l’Ente dovrà rivalersi sul dipendente stesso: questa la procedura che solitamente viene seguita in Comune.