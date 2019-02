Bordighera. Anche la “Città delle Palme” ricorda Karl Lagerfeld, lo stilista d’alta moda che fece rinascere il marchio Chanel morto il 19 febbraio scorso dopo una lunga malattia. Un omaggio al grande maestro dell’eleganza e del gusto è comparso nella vetrina della boutique Vltimo in via Vittorio Emanuele II.

Un intero angolo in bianco e nero, dedicato al genio indipendente, direttore creativo di Fendi insieme a Silvia Venturini Fendi e di Chanel, oltre ad avere una linea di abiti propria.

Come annunciato da tempo, Lagerfeld ha lasciato parte dell’eridità alla sua adorata gatta birmana Choupette che, con l’inconfondibile eleganza tipica dei felini, lo aveva ispirato nelle sue collezioni. E proprio all’amata Choupette, che vanta un profilo Instagram seguito da oltre 240 mila follower, è spettato il compito di ringraziare per i tanti messaggi di cordoglio ricevuti per la scomparsa dello stilista: “Grazie per le condoglianze. Con il cuore spezzato sono in lutto. Prego che le vostre parole gentili e di conforto mi aiutino ad andare avanti senza papà Karl Lagerfeld”, si legge nella didascalia del post che la ritrae con una veletta nera in segno di lutto. Chissà se tra i ringraziamenti di Choupette, che si appresta a diventare il felino più ricco del mondo, ce n’è uno rivolto anche a Bordighera.