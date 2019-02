E anche questa volta Onde Ribelli ha portato risate e allegria Bordighera.

Ieri nella Chiesa Anglicana la squadra della Città delle Palme ha sfidato in un match di improvvisazione teatrale la squadra di Bologna. Match che si è concluso con un meritato pareggio per la bravura e la simpatia di entrambe le squadre scese in campo.

Il pubblico sembra apprezzare sempre di più questa formula di improvvisazione teatrale che piano piano sta prendendo piede anche nel nostro Ponente Ligure.

Il segreto forse sta nella capacità degli attori di coinvolgere il pubblico durante lo spettacolo quasi a farlo diventare parte integrante di esso, o forse nello stupore che gli attori ogni volta suscitano riuscendo a creare delle vere e proprie storie partendo da due parole suggerite dalle persone in platea.

Ad arbitrare egregiamente l’incontro ci ha pensato lo storico attore/improvvisatore Marco Marchegiani che ha giostrato il tutto con ironia e professionalità.