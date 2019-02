Bordighera, martedì 26 febbraio arriva il Carnevale dei BordiWest

Bordighera. Il movimento spontaneo BordiWest organizza martedì 26 febbraio, a partire dalle 17, una festa di Carnevale di quartiere. I negozi aderenti offriranno a tutti coloro che vorranno partecipare degli eventi gratuiti organizzati all’interno degli esercizi commerciali. Per l’occasione l’arredo urbano sarà rallegrato da fiocchi gialli che contraddistingueranno i negozi aderenti .

Di seguito il programma completo:

Farmacia San Giorgio

Via Vittorio Emanuele, 222

h 17,00 “GRIOTTE INCONTRA I BAMBINI”

Laboratorio sul rispetto della diversità

a cura di “La zampa sul cuore”

Pizzeria Napoletana

Via Vittorio Emanuele, 250

a partire dalle h 19,30 “CARNEVALE IN PIZZERIA”

Pizza Arlecchino (pomodoro, mozzarella rucola, zucchine, peperoni, melanzane) più bevanda € 10,00

Mondadori Bookstore Bordighera

Via Vittorio Emanuele, 252

h 17,00 “LUNA PARK IN LIBRERIA”

a cura di fata Lu

Pizzeria Trattoria OK

Via Vittorio Emanuele, 264

“IL CARNEVALE DEI BAMBINI”

Menù per bambini (Pizza, bibita e dessert) € 8,00

Daniele Style

Via Vittorio Emanuele, 266

h 17,00 “TRUCCA BIMBI”

Trattoria Antichi Sapori

Via Vittorio Emanuele, 274

h 17.00 “CARNEVALE DA CATERINA”

Pizza, focaccia e tant’altro

Valentina Home & Delia Viaggi

Via Vittorio Emanuele, 298

h 17,00 “TRUCCA BIMBI CON MINNIE E SCIMMIONE”

A tutti i bambini verranno offerte le caramelle di “Pappa e ciccia”

Special Guest Barbara Bonavia (Barbarella), Virginia Consoli e Gioacchino Logico

a partire dalle h 17,00 porteranno uno spettacolo itinerante carnevalesco all’interno di tutti i negozi aderenti

Estetica Fazio

Via Vittorio Emanuele, 315

h 17,00 “STELLE FILANTI”

Bugie per tutti

Massimo Riparazioni

via Vittorio Emanuele, 337

h 17,00 “CARNEVALE IN MARE”

Ascolto del canto delle balene e dei delfini

a cura di Sabina Airoldi

Ottica Girotto

Via Vittorio Emanuele, 345

h 17,00 “CARAMELLE TUTTIGUSTI+1″ per tutti i bambini

La Bottega del pane

Via Vittorio Emanuele, 347

h 17,00 “FAI MERENDA CON FIORELLA”

Un sacchetto di ”biscotti carnevalini” € 1,00

La Grotta del Benessere

Via Montello, 7

h 17,00 “MAGIA CON LE CARTE”

a cura dei Fratelli Weasley

Un omaggio “mascherato” a tutte le mamme

Ottica Girotto, la Bottega del pane e La Grotta del benessere

Vi aspettano al binario 9 3/4 per lo spettacolo di magia con le carte dei fratelli Weasley

Mille Idee

via Vittorio Emanuele, 373/375

h 17,00 “CARNEVALANDO 2019″

Foto omaggio con un personaggio dei Flintstones

Acquistando coriandoli, stelle filanti o altro in regalo una trombetta

Red Bar Caffé

Via Vittorio Emanuele, 393

h 17,00 “BUGIE AL RED BAR”

Intrattenimento con le canzoncine più amate dai bambini

Salon Beauty 2M

via Vittorio Emanuele, 417

h 17,00 “CARNEVALE AL SALON BEAUTY

Bar Piccadilly

via Vittorio Emanuele, 421

h 17,00 “CIOCCOLATA IN COSTUME”

Bugie e cioccolata calda € 1.00

Estetica Baci e Coccole, Bar Dallas

Renza acconciature, La Lavandaia

via Vittorio Emanuele 435/445

h 17,00 “CARNEVALISSIMO”

Sculture di palloncini con il clown “Patriscio” ed un the magico col “Cappellaio Matto”…

Magicamente

via Aurelia, 15

h 17,00 “ CARAMELLE MAGICHE”

per i più piccini

Bar Gaggio

via Aurelia, 65

h 17,00 “CARNEVALE DA GAGGIO”

Donut colorati € 1,50

un simpatico omaggio a tutti i bambini