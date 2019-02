Bordighera, concerto clavicembalo e soprano nella chiesetta di Sant’Ampelio

Bordighera. Alle 16 di domenica 24 febbraio, la chiesetta di Sant’Ampelio ospiterà il clavicembalo di Andrea Verrando e il soprano Melissa Briozzo che si esibiranno in “meditazioni musicali sul tema della santità”.

Il concerto è a ingresso libero: verranno raccolti fondi da destinare al restauro della cripta di Sant’Ampelio danneggiata dalla mareggiata del 30 ottobre 2018. I danni ammontano a circa 10mila euro. In particolare, per sostituire la porta divelta dalla furia delle onde serviranno 2.400,00 euro. Mentre è di circa 7mila euro la spesa da sostenere per lo scavo archeologico e la risistemazione dei pavimenti.