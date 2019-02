Bordighera. E’ di due feriti il bilancio di un incidente occorso poco dopo le 23 di domenica in piazza Valgoi. Secondo i primi accertamenti un 81enne, abitante a Sanremo, alla guida di una Ford Fiesta vecchio modello non si è fermato allo stop per immettersi sull’Aurelia e ha travolto una Fiat Punto, condotta da un uomo, che viaggiava in direzione Ventimiglia.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, con un equipaggio di Ponente Emergenza e uno di Ospedaletti Emergenza. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno coadiuvato i volontari di Ponente nell’estricare l’anziano dall’abitacolo della Ford. L’uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità. Meno grave, ma sotto choc, il conducente della Punto.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri di Bordighera, accorsi in piazza Valgoi.