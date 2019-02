Bordighera, ai “Lunedì del Movimento Civico” ospite l’avvocato Fabio Tirio

Bordighera. I lunedì del Movimento Civico ospiteranno il prossimo 4 febbraio, al cinema Zeni, l’avvocato Fabio Tirio che presenterà una conversazione su “Lo Stato Democratico-Sociale: Crisi Odierna e Prospettive per il Futuro.

L’incontro nasce dall’esperienza di docente universitario e appassionato di diritto costituzionale del professor Tirio, per espandere l’informazione e il dibattito su principi e conseguenze di diverse forme di governo. Esaminerà le ragioni del passato successo dello stato democratico-sociale, e le ragioni per la profonda crisi che sta oggi attraversando – che vanno dalla globalizzazione, ai fenomeni migratori, e ai nuovi mezzi di comunicazione, per formulare prospettive per il futuro. EVENTO STATO SOCIALE-Locandina pdf

L’avvocato Tirio, iscritto all’ordine degli avvocati di Genova, è professore aggregato nell’Università di Genova e Polo Universitario di Imperia, dove insegna diritto amministrativo dal 2011 e diritto pubblico dal 2002. E’ stato docente anche presso la Libera Università di Bolzano. Ha un dottorato di ricerca dell’Università di Pisa in giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali; ed e’ autore di monografie e articoli sulla regolazione dei mercati e tutela della concorrenza, e sul diritto costituzionale e comparato. L’incontro è come sempre aperto a tutti.