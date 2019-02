Pieve di Teco. Il titolare dell’azienda agricola “Bianca dei Bianchi” Francesco Bianchi isolata a causa della frana che a occludere il passaggio della strada interpoderale sovrastante il cantiere infinito della Statale 28 all’altezza dell’uscita della galleria di Pieve nei pressi del semaforo, chiama raccolta i sindaci liguri e piemontesi dei principali centri e delle vallate.

“Sono intenzionato -dice Bianchi – a portare fino in fondo questa battaglia affinché si liberi finalmente, dopo 4 anni, una arteria fondamentale tra Liguria e Piemonte sia per chi deve percorrerla per questioni di lavoro che per i vacanzieri piemontesi che hanno casa a Imperia, Diano Marina e non solo”

Ieri il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris ha portato il problema all’attenzione del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

“Se sarà il caso – conclude Bianchi – raduneremo la cittadinanza e gli abitanti delle valli liguri e piemontesi per poter avere finalmente soddisfazione“.