Un due a zero costruito con pazienza e intelligenza è il risultato favorevole ottenuto dall’Ospedaletti nella sfida di ieri in casa con la Voltrese.

Nonostante la superiorità sul campo dimostrata dagli Orange già nel primo tempo, gli ospiti non riescono a concretizzare prima dell’inizio della seconda metà di gara. Al rientro degli spogliatoi, Sturaro serve da calcio d’angolo un pallone al bacio per Ambesi che insacca.

A dividere le due reti della capolista è un episodio dal quale genera un calcio di rigore per i padroni di casa. Il direttore di gare vede un presunto fallo di mano di Fici in aurea, ma, ancora una volta, Frenna neutralizza il tiro dal dischetto, un flashback amaro per la Voltrese che si era vista parare un altro rigore dal portiere Orange nel girone d’andata.

I ragazzi di mister Navone accusano e l’Ospedaletti porta il colpo finale con il raddoppio firmato Scappatura, il quale non deve far altro che appoggiare in porta un pallone lavorato sulla fascia da Ventre.

L’Ospedaletti rimane al comando, subito seguita dalla Loanesi ad un punto di vantaggio.

Domenica alle 14:30, l’undici di Alan Carlet, dopo mesi di assenza per via dei lavori al campo sportivo di regione Margotta, torna a giocare davanti ai propri tifosi. La mattina, infatti, alle 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo manto sintetico, con la contestuale intitolazione del campo allo storico presidente Ciccio Ozenda.

—

LE FORMAZIONI

L’undici Orange titolare: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Moraglia Andrea, Ambesi Elia, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Alasia Gian Marco (’98), Gambacorta Luca (’99), Schillaci Mattia (2000), Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Artioli Giovanni (2000), Cadenazzi Fabrizio, Scappatura Alessandro (’99), Travella Luca (2002), Saba Matteo, Trotti Cristian, Lamberti Paolo.

Sostituzioni: 3 nel secondo tempo

Ammoniti: Ambesi, Scappatura

Marcatori: Ambesi, Scappatura nel secondo tempo

La formazione schierata da mister Fulvio Navone: Bagon Simone (2000), Alloisio Marco, Limonta Nicolò, Della Vecchia Luigi, Termine Matteo, Iacopino Gian Luca, Mantero Luca, Oggiano Alessandro (2002), Nourreddine Ahmed (’98), Boggiano Andrea, Ferrari Luca.

Di riserva: Ragusi Fabio (’98), Biascoli Andrea (2000), Icardi Davide, Calautti Davide, Bottino Simone (2000), Angius Luca, Balestrino Simone, Piccardo Luca (2000).

Sostituzioni: 2 st

Ammoniti: 2

Direttore di gara: Fabio Rinaldi

Assistenti: Samuele Giacomo Cevasco, Enrico Angelo Bisio