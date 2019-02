Avviso per la nomina del sindaco unico della Go Imperia

Imperia. Si rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di candidature per la designazione di un rappresentante del Comune di Imperia per la nomina a sindaco unico con incarico di revisore legale della società Go Imperia Srl.

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti previsti ed elencati nell’avviso. Alla proposta di candidatura devono essere allegati il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva di assenza di cause ostative all’assunzione della carica.

Il termine per la presentazione della candidature è il 12 febbraio 2019 alle 12.

Di seguito il link di collegamento all’albo pretorio on line dove è pubblicato l’avviso: http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_311141_0_3.html