Autostrada dei Fiori, i cantieri dall’11 al 17 febbraio

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 di nostra competenza: Savona/Confine di Stato.

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km. 101+200 al km. 99+130 dal 11/02/2019 al 17/02/2019.

– Tra Spotorno e Savona carreggiata chiusa dal km 52+910 al km 49+375 con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 11/02/2019 al 15/02/2019. (tale misura determinerà la chiusura dell’entrata alla stazione di Spotorno, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Savona)

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra San Bartolomeo e Imperia Est chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km. 99+130 al km. 101+200 dal 11/02/2019 al 17/02/2019.

– Tra Imperia W e Arma di Taggia dal km 120+690 al km 122+765 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Pompeiana dal 11/02/2019 al 17/02/2019.

– Tra Arma di Taggia e Sanremo chiusura della corsia di sorpasso per rifacimento giunti Viadotto Del Ponte dal km. 132+540 al km. 134+000 dal 11/02/2019 al 17/02/2019.